I PRESIDENTI Mattarella - Steinmeier e Van der Bellen | Alle Europee votiamo tutt -  per la democrazia

(Di sabato 11 maggio 2024) La dichiarazione congiunta dei presidenti italiano, tedesco e austriaco: «I nostri tre Paesi sanno che una volta raggiunta lanon è garantita, e che i nazionalismi esasperati generano la guerra. Non sorprende che chi mette in dubbio i principi democratici di base metta in dubbio anche il progetto europeo»