Como in A dopo 21 anni - botte ad Ascoli per la retrocessione e Bari ai playout | i verdetti della Serie B

(Di sabato 11 maggio 2024) Cala il sipario sulla stagione regolareB. L’ultima giornata ha congelato definitivamente la classifica e sancito gli ultimi. Complice la sconfitta del Venezia (2-1) sul campo dello Spezia, è bastato un pareggio in casa contro il Cosenza per far scoppiare i festeggiamenti per la promozione inA del. I lariani hanno chiuso al secondo posto con 73 punti, dietro alla capolista Parma (76). L’ha lottato e vinto contro il Pisa (2-1), ma è retrocessa in Lega Pro a causa delle contemporanee vittorie die Ternana. Proprio queste due squadre si giocheranno la permanenza inB tramite. La grande festa – Ahanno seguito con il cellulare gli ultimi minuti di partita del ...

