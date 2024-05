Premier League - LIVE dalle 13 30 | subito il City in camp - poi il Tottenham e il Brighton Chiude il Chelsea

I pronostici di sabato 11 maggio , tornano in campo i principali campionati europei: Serie A, Premier League , Liga , Bundes Liga e Ligue 1. Nonostante i risultati non esaltanti dell’ultimo periodo, il Bologna è sempre più vicino alla qualificazione ...

2024-05-11 06:49:52 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Sabato il Manchester City si recherà a Craven Cottage per affrontare il Fulham nel tentativo di rimettere pressione sull’Arsenal in cima alla classifica. ...

Le Formazioni ufficiali di Fulham-Manchester City , match valevole per la trentasettesima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Prosegue il conto alla rovescia per gli uomini di Guardiola, che se vinceranno le ultime tre partite si confermeranno ...

Premier League, LIVE dalle 13.30: subito il City in campo, poi il Tottenham e il Brighton. Chiude il Chelsea - premier league, LIVE dalle 13.30: subito il City in campo, poi il Tottenham e il Brighton. Chiude il Chelsea - Si parte, dalle ore 13.30, con la 37esima giornata di premier league. Subito in campo il Manchester City che se la vedrà contro il Fulham per continuare la battaglia.

Como, suggestione Jamie Vardy in Serie A: “Io qui Vedremo” - Como, suggestione Jamie Vardy in Serie A: “Io qui Vedremo” - La bandiera del Leicester ha festeggiato al Sinigaglia la promozione dei lariani, parlando poi anche del suo futuro.

Premier e Psg su Kvara, ma per ADL è incedibile e accelera il rinnovo: il punto - premier e Psg su Kvara, ma per ADL è incedibile e accelera il rinnovo: il punto - Il piano del Napoli è anticipare la definizione del rinnovo già nelle prossime settimane per evitare qualsiasi proposta dall'estero.