Verona-Torino - Juric TREMA | due big granata verso il FORFAIT

Ivan Juric è intervenuto in Conferenza stampa per Verona Torino , ecco le parole del tecnico alla vigilia del big match di Serie A (Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino ) Giornata di vigilia per Ivan Juric . Domani il tecnico croato sarà ...

Ivan Juric , tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A contro il Verona: “Ci aspetta una gara complicata contro una squadra non ancora salva e con grande entusiasmo. Noi siamo reduci da una buona ...

Torino, Juric parla quasi da ex: "Ho commesso errori, ma lascio una bella eredità" - torino, juric parla quasi da ex: "Ho commesso errori, ma lascio una bella eredità" - Ivan juric, allenatore del torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa parlando anche del suo futuro.

Verona-Torino: dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico - Verona-torino: dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Juric conferma l'addio: "Presi il Torino dalla zona salvezza, lascio rosa valorizzata" - juric conferma l'addio: "Presi il torino dalla zona salvezza, lascio rosa valorizzata" - A fine campionato, a meno di clamorose sorprese, l'allenatore croato lascerà il torino e parla così in conferenza stampa ...