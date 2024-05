Angelina Mango e il video dietro le quinte dell’Eurovision | Costretta a cantare Imagine Ma lei specifica | Ecco perché sono corsa via

(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo l’esibizione improvvisata dinella sala stampasong contest, accompagnata solo da una chitarra, sui social è spuntato undiimmediatamente successivo alla performance. Nella brevissima clip l’artista lascia la sala stampa, apparentemente molto nervosa, e senza fermarsi a parlare con nessuno, appoggia con rapidità un badge sul lettore, quindi spariscele. che cazzo è questo??incazzata nera(?) sbatte il badge e se ne va lasciando marta inbooo pic.twitter.com/tGuYmSmbmA — luca (@rednucler) May 10, 2024 Pochi secondi chebastati a scatenare, in particolare sui social, le supposizioni degli spettatori che hanno ...

Ieri sera l’EBU, attraverso un comunicato, ha fatto sapere che la conferenza stampa dei paesi finalisti Big 5 e Svezia, all’Eurovision Song Contest 2024, in programma per venerdì 10 maggio alle 18.30, è stata annullata. Il clima a Malmo non sarebbe ...

Eurovision Song Contest 2024: come funziona voto e televoto - Eurovision Song Contest 2024: come funziona voto e televoto - Mancano una manciata di ore dalla finale dell'Eurovision Song Contest che decreterà il vincitore dell'edizione 2024, tra i 26 Paesi in gara questa sera, a Malmo, in Svezia, Paese ospitante in quanto v ...

Angelina Mango furiosa all’Eurovision Song Contest 2024: il gesto che ha spiazzato tutti - angelina mango furiosa all’Eurovision Song Contest 2024: il gesto che ha spiazzato tutti - angelina mango nervosa dopo la conferenza stampa all’Eurovision Song Contest Nervi tesi per angelina mango prima della finalissima ...

Eurovision, l'olandese Klein rischia la squalifica dalla finale - Eurovision, l'olandese Klein rischia la squalifica dalla finale - L'artista olandese Joost Klein potrebbe essere squalificato dalla finale dell'Eurovision Song Contest, in programma questa sera a Malmo. Ieri pomeriggio Klein ha saltato entrambe le prove generali. (A ...