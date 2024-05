Calciomercato Milan - nuovo nome per il centrocampo | Moncada vuole un titolare del PSG  Ecco chi é

(Di sabato 11 maggio 2024)per ilrossonero: GeoffreyManuel Ugarte. Il costo del cartellino Ildelsta per entrare nel vivo e la dirigenza del club di via Aldo Rossi sta già studiando diversi profili che potrebbero essere acquistati in estate. Oltre all’attaccante, c’è la necessità di intervenire anche per quanto riguarda il. Alla formazione oggi allenata da Stefano Pioli, manca un mediano di peso che possa aiutare la difesa. Tra i tanti nomi che sono stati accostati al club rossonero, c’è quello di Fofana del Monaco. Non solo però. Sì, perché nelle ultime ore è salito nelle quotazioni anche il profilo di Manuel Ugarte, ...

Calciomercato Milan , l’attaccante del Lipsia Benjamin Sesko è sempre più vicino ai rossoneri: ecco come giocherebbe con Leao e compagni … Calciomercato Milan , ecco come giocherebbe Benjamin Sesko con Rafael Leao e compagni … View this ...

Ballotta: “Troppe polemiche su Pioli, col secondo posto non è una brutta stagione, Conceicao ha personalità da Milan” - Ballotta: “Troppe polemiche su Pioli, col secondo posto non è una brutta stagione, Conceicao ha personalità da milan” - L’ex estremo difensore Marco Ballotta si è soffermato sull’allenatore portoghese che potrebbe essere il successo di Pioli. Marco Ballotta a Sportitalia ha parlato di Sergio Conceicao ma non solo. “Ha ...

Pagina 3 | Tebas: "In Italia club con debiti astronomici. In Spagna le seconde squadre..." - Pagina 3 | Tebas: "In Italia club con debiti astronomici. In Spagna le seconde squadre..." - Intervista esclusiva al presidente della Liga spagnola: "La Fifa ucciderà i campionati e il dibattito sulla Superlega è tossico" ...

L'ANALISI - Accardi: "Gasperini al Napoli Dipende da che ruolo avrà come allenatore" - L'ANALISI - Accardi: "Gasperini al Napoli Dipende da che ruolo avrà come allenatore" - “Atalanta in finale Basta guardare il percorso di Gasperini sia al Genoa che all’Atalanta e ci si rende conto che non è una sorpresa. Spero possa vincere la Coppa, lo merita”. Così a TuttoMercatoWeb.