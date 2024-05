Pmi Confindustria | ' Europa ci ascolti - è l' ultimo appello'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Nelle filiere industriali europee "la situazione di incertezza è terrificante", avverte il presidente della Piccola Industria di, dal Forum annuale a Napoli. "O c'è una istituzione europea consapevole che queste transizioni stanno creando attriti, blocchi, e quindi va a sbloccare questo meccanismo, e si può riprendere a fare investimenti, si congela tutto", non si supera "un congelamento" che ha fatto perdere all'"tecnologie che sono state sviluppate da altre parti, perchè non ci sono stati investimenti", sottolinea il leader delle piccole e medie diin un confronto con le confindustrie tedesche Bdi e francese Medef, in vista del voto per le europee, In"non c'è un altro, ci sono queste elezioni", avverte in vista del voto in. ...