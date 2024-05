Weekend all’insegna del bel tempo - ma dalla prossima settimana tornano le piogge in alcune parti d’Italia

(Di sabato 11 maggio 2024) Undel bele del caldo da Nord a Sud quello dell’11 e 12 maggio. Un fineda condizioni meteo stabili, specie al Centro-nord. Possibili qualcheal Su, incolare Calabria, Sicilia e Campania. Domenica invece rovesci erali si formeranno are dal pomeriggio sull’arco alpino, con parziale coinvolgimento in serata delle pianure del Nord-Ovest. Temperature tra i 20-25 gradi, con punte anche di 27, in linea con le medie stagionali. Nel dettaglio, nella giornata di oggi, sabato 11 maggio, cielo parzialmente nuvoloso al Sud, sulle zone alpine, prealpine e pedemontane del Nord.sereno o poco nuvoloso nel resto. Sono attesi infatti locali rovesci o ...

di Massimiliano Craus Weekend ricco di danza a Napoli con ben cinque spettacoli in giro tra il teatro Bellini e lo Spazio Korper del capoluogo il 6 aprile e con l’appuntamento di chiusura di domenica 7 aprile al teatro Ateneo di Casoria con “David ...

Un fine settimana all’insegna del teatro al Cine teatro Imperia dove vanno in scena spettacoli teatrali e teatro comico. Prosegue la programmazione ricca di appuntamenti per questa settimana al cinema al Cine teatro Imperia di Monreale con in ...

Un centinaio di studenti del riminese saranno impegnati il prossimo weekend con "Startup weekend ", con l'iniziativa che si chiama "I giovani a scuola di impresa ". L'articolo studenti a scuola di impresa , un weekend all’insegna della formazione per ...

Cuneo: presentata la Granfondo Internazionale La Fausto Coppi Officine Mattio 2024 - ...nell'abbigliamento tecnico per il ciclismo che lavora all'insegna ...e realtà del territorio che si occupano di progetti legati all'... Nel weekend del 30 giugno sono attesi a Cuneo oltre duemila ciclisti ...

La Fausto Coppi celebra 35 anni: svelata la maglia dell'edizione 2024 - ...nell'abbigliamento tecnico per il ciclismo che lavora all'insegna ...e realtà del territorio che si occupano di progetti legati all'... Nel weekend del 30 giugno sono attesi a Cuneo oltre duemila ciclisti ...