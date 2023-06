Messi annuncia | l'Inter Miami risponde con un VIDEO ironico

Accordiavrebbe voluto giocare un altro anno in Europa ma, in assenza di offerte soddisfacenti, si è trovato a decidere fra Mls o Al Hilal, preferendo alla fine la soluzione a stelle e ...Commenta per primo L'indiscrezione delle ultime ore trova le conferme del diretto interessato: Lionelnon torna al Barcellona, andrà all'Inter Miami . Lo ha confermato il campione argentino in una lunga intervista concessa a Mundo Deportivo e Sport . A breve il servizio completo...Lionelrompe il silenzio e dopo l'addio al Paris Saint - Germainil suo futuro: la nuova squadra della PulceDopo l'addio al Paris Saint - Germain, per Lionelè tempo di iniziare una ...

Il biografo di Messi annuncia: "Ha deciso, la sua destinazione sarà l'Inter Miami" TUTTO mercato WEB

Messi - Inter Miami: è ufficiale. Il club statunitense ha annunciato l'approdo del calciatore tramite un video su Twitter ...