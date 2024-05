Kyiv | nelle ultime 24 ore uccisi oltre 1 300 soldati russi

Il putinismo può sopravvivere a Vladimir Putin, il sistema è radicato, è entrato sottopelle in tutti gli apparati della società e l’idea di una Russia in guerra con l’occidente e p... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Gli stati membri dell’Unione europea hanno trovato un accordo per utilizzare i proventi straordinari generati dagli attivi russi immobilizzati dalle sanzioni a favore dell’Ucraina.

Le truppe russe hanno recentemente conquistato cinque insediamenti nella regione di Kharkiv, in Ucraina. Questi includono Borisovka, Ogurtsovo, Pletenevka, Pylnaya e Strelechya. Inoltre, un altro vill ...

Lo spettro del conflitto nucleare sembrerebbe essere un pilastro della strategia russa in Ucraina. Il fine delle esercitazioni potrebbe essere collegato alla nuova maxi-offensiva delle truppe del Crem ...

All'Europa oggi mancano gli strumenti istituzionali in grado di assicurare i valori della coerenza e della affidabilità, ovvero i mezzi per tradurre le altisonanti promesse politiche in coerenti e con ...