Giornata degli infermieri - Fnopi | Senza non c’è salut - noi spina dorsale del Ssn

MotoGp, Martin in pole in Francia davanti a Bagnaia. Terzo Viñales, male Marquez - Definita la griglia di partenza per il Gran Premio di Francia, il quinto appuntamento della stagione di MotoGP. Dalla prima posizione partirà lo spagnolo Jorge Martin su Ducati Pramac, che preceduto i ...

Roma, salgono su un tetto per farsi delle foto ma cede un solaio: 18enne cade nel vuoto - Alcuni ragazzi sono saliti sul tetto di un edificio abbandonato e uno è caduto nel vuoto dopo il cedimento di una lastra. È quanto accaduto a Roma in uno stabile di via Tiburtina, più volte occupato e ...

Il 12 maggio è la giornata internazionale dell'infermiere: a Imperia 1568 iscritti di cui 1.301 donne - "Nutriamo la salute" è lo slogan scelto da Fnopi per la giornata nella quale, in tutto il mondo, si celebra la professione dell'infermiere.