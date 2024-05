Giallo in tribunale - gli avvocati di Spinelli non si presentano | Mi hanno lasciato solo

(Di sabato 11 maggio 2024)stamattina ina Genova. Glidi Aldonon siper l'interrogatorio di garanzia degli arresti domiciliari del terminalista portuale.si è presentato dadavanti alla gip e l'interrogatorio non si è potuto tenere. Nuovo appuntamento per lunedì. Secondo quanto emerge, all'origine ci sarebbe una mancata notifica degli atti della convocazione ai legali Andrea e Simone Vernazza. «I mieinon ci sono, mi. Verrò lunedì, cosa vuole che le dica», diceai giornalisti uscendo dall'aula. A chi gli chiede se non ha esagerato con i finanziamenti che gli vengono contestati,replica: ...

Sistemi informatici bloccati per un problema alla rete questa mattina al Tribunale civile di Napoli . disagi per molti avvocati .Continua a leggere

L'Unione degli ordini forensi siciliani (Uofs), prevedendo un aumento dei contenziosi nel di Stretto di Messina a causa del progetto di costruzione del ponte sullo Stretto , e per questo evidenzia "la necessità che si inizi a lavorare per richiedere ...

