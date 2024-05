Incidente stradale a Milano - si schianta con la moto | morto un ragazzo di vent’anni

Milano – La caduta sull'asfalto di via dei Rospigliosi, nel quartiere San Siro , forse reso viscido dalla pioggia caduta all'improvviso nella notte . Il colpo alla testa. Il ricovero al San Carlo per un gravissimo trauma cranico. E il decesso in ...

Il mondo del Calcio è in ansia e in particolar modo la Nigeria: l’idolo Tijani Babangida sarebbe in condizioni gravissime dopo un incidente in auto nelle strade del suo Paese. Il fratello Ibrahim purtroppo non ce l’avrebbe fatta. Secondo quanto ...