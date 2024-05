Joost Klein squalificato dall’Eurovision - il cantante olandese indagato | la denuncia di una donna della troupe dopo l’esibizione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 11 maggio 2024) Non parteciperà alla finale dell’Eurovision ilche l’Ebu ha deciso di squalificarlo per «comportamenti inappropriati». In una nota ufficiale, gli organizzatorikermesse hanno confermato che la polizia svedese sta indagando sullapresentata da unadi produzione,un «incidente avvenuto in seguito alla sua esibizione nella semifinale giovedì sera». In attesa che l’indagine vada avanti, spiega l’Ebu, «non sarebbe opportuno per lui continuare nel concorso». L’indaginepolizia Ad anticipare l’esistenza di un’indagine a carico delera stato il quotidiano ...