Traffico Roma del 11-05-2024 ore 13 | 30

(Di sabato 11 maggio 2024) Luce Verdeun Giunto sul grande raccordo anulare sulla carreggiata interna ed esterna brevi code all’altezza dello svincolo di Ciampino sul quadrante dinord rallentamenti persulla via Flaminia e sulla tangenziale esiste in coda tra via Tiburtina e viale Castrense andando in direzione San Giovanni nelle immediate vicinanze Largo Passamonti Si segnala chiuso per lavori sulla carreggiata alla Flaminio la polizia locale segnala ancora chiusa e via Maria Adelaide la strada è temporaneamente chiusa appunto aldi zona in via Ferdinando di Savoia per la rottura di una conduttura dell’acqua discipline diInoltre nell’area del Circo Massimo per la venticinquesima edizione della manifestazione Race For The Curee dalle 10 in Piazza del Popolo l’evento di ...