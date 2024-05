Atletica - la prima zampata di Barshim Tamberi osserva e prepara il debutt - Harrison e Kerr in alto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Gianmarcofarà il proprio esordio stagionale tra un paio di settimane. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di sinscenderà in pedana il prossimo 28 maggio a Ostrava (Repubblica Ceca), in quella che sarà l’unica tappa di avvicinamento agli Europei di Roma. Il fuoriclasse marchigiano non gareggia dallo scorso settembre, quando si cimentò in alcuni meeting dopo l’apoteosi iridata di Budapest. La rincorsa verso i Giochi e il tentativo di un bis a cinque cerchi sta per entrare nel vivo. Nel frattempo il ribattezzato Gimbo stando gli avversari. Mutaz Essaha piazzato unaun paio di giorni fa all’evento evento “What Gravity Challenge” disputato a Doha (Qatar). L’altro Campione Olimpico di Tokyo 2020 si è reso protagonista di un percorso netto ...