Ospedali - ogni anno 2 milioni di ricoveri impropri e spreco di 6 miliardi

(Di sabato 11 maggio 2024) C’è un blackout di comunicazione trae servizi sanitari territoriali, ovvero i medici di famiglia, che si consultano quando un paziente è ricoverato in appena il 15% dei casi, mentre in otto casi su dieci i pazienti arrivano in reparto senza che si sappia nulla dei loro trascorsi in fatto di salute in quanto il fascicolo sanitario elettronico è aggiornato appena una volta su cinque. La conseguenza è pesante: in media tresu 10 si sarebbero potuti evitare con una migliore presa in carico dei pazienti da parte dei servizi territoriali. Il che in numeri assoluti significa 2e 250 milaevitabili l’, pari a unodi circa 6, calcolando che il costo medio di un ricovero è di circa 3mila euro. È questa la fotografia del ...

