Caso Liguria - salta l’interrogatorio di Spinelli L’imprenditore | I miei avvocati non ci son - mi hanno lasciato solo

(Di sabato 11 maggio 2024)di garanzia di Aldodella logistica arrestato (ai domiciliari) nell’ambito di una vasta indagine per corruzione, èto perché i suoiAndrea Vernazza e Paolo Gatto nonricevuto la convocazione tramite pec dalla cancelleria del giudice per le indagini preliminari. L’atto è stato aggiornato a lunedì. “Sto bene. Imiquindi verrò lunedì” ha dettoin tribunale a Genova. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Genova, 8 maggio 2024 – Fiumi di soldi, come una nuova tangentopoli che si allarga ogni giorno, con ulteriori indagati. Nella cassaforte dell’imprenditore Aldo Spinelli , aperta dalle fiamme gialle, sono spuntati oltre duecentomila euro in contanti, ...

Sarebbe imputabile a una dimenticanza della cancelleria del tribunale di Genova il rinvio dell’interrogatorio di garanzia di Aldo Spinelli . Sia l’agenzia Ansa che LaPresse riportano che gli avvocati del l’imprenditore della logistica non si sono ...

Toti, anche il capo di gabinetto Cozzani non risponde al Gip: 'Mi dimetto' - Spinelli ha lasciato la stanza del giudice dicendo che gli ... Durante l'audizione per convalidare le misure cautelari, l'ex sindaco ... imprenditore campano che ha fatto fortuna nel settore dei rifiuti.

Inchiesta Liguria: Giovanni Toti indagato anche per falso, salta l'interrogatorio di Aldo Spinelli - Intanto è saltato l'interrogatorio di garanzia presso il tribunale di Genova dell'imprenditore Aldo Spinelli , agli arresti domiciliari perchè coinvolto nella maxi - inchiesta per corruzione nei ...