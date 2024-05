(Di sabato 11 maggio 2024) “Se sono preoccupato per le scadenze del? C’è il piano e la sua attuazione. Poi c’è un dibattito politico stravagante. Noi siamo il primo Paese in Europa, e lo dice la Commissione europea, e quello che ha raggiunto il maggior numero di obiettivi e quello per migliori performance. Questo è un fatto. Il resto sono opinioni”. Lo ha detto il ministro agli Affari europei Raffaele, arrivando alla presentazione dei candidati del Lazio di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni europee. “In questi giorni stiamo verificando il raggiungimento definitivo degli obiettivi della quinta– ha aggiunto -. Saremmo il primo Paese in Europa a centrarla. Stiamo lavorando per il raggiungimentoil 30anche dellae sono molto fiducioso e ...

"Spiace leggere notizie sul raggiungimento, ad oggi, del 28% degli obiettivi della sesta rata del Pnrr , previsti a fine giugno. È evidente che questo dato non corrisponde, in alcun modo, al reale avanzamento del conseguimento degli obiettivi della ...

"Spiace leggere notizie sul raggiungimento, ad oggi, del 28% degli obiettivi della sesta rata del Pnrr , previsti a fine giugno. È evidente che questo dato non corrisponde, in alcun modo, al reale avanzamento del conseguimento degli obiettivi della ...

Pnrr, Fitto ottimista sulla sesta rata entro il 30 giugno: Non vedo rischi - pnrr, fitto ottimista sulla sesta rata entro il 30 giugno: Non vedo rischi - “Se sono preoccupato per le scadenze del pnrr C’è il piano e la sua attuazione. Poi c’è un dibattito politico stravagante. Noi siamo il primo Paese in Europa, e lo dice la Commissione europea, e quel ...

Fitto, nessun legame tra opere del Pnrr e inchiesta in Liguria - fitto, nessun legame tra opere del pnrr e inchiesta in Liguria - "Se si rischiano ritardi sul pnrr per alcune opere in Liguria a causa dell'inchiesta Anche questo è un dibattito stravagante. Le questioni di cui ci si occupa non hanno nulla a che fare con il pnrr.

Pnrr, Fitto smentisce i ritardi: «Rispetteremo ogni scadenza» - pnrr, fitto smentisce i ritardi: «Rispetteremo ogni scadenza» - Per il ministro fitto il dibattito sul pnrr è «spesso distante dall’effettivo avanzamento del programma di governo e dall’attuazione» del piano, ed è «sereno e fiducioso, consapevole che i fatti ...