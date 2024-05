Truffa agli anziani a Roma - si fingono avvocato e carabiniere per svaligiare una nonnina

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 maggio 2024) “Signora, mi dia 100 mila euro per liberare suo marito”: ennesima, vittima una donna della Tuscolana. Raggirano un’84enne di: donna consegna aitori soldi e gioielli – Ilcorrieredellacitta.comUna nuovasi è svolta a. Vittima dueresidenti nella Capitale, raggirati da due soggetti che si sono spacciati per une un. Itori, una volta nella casa della, hanno trovato il metodo per far allontanare il marito: una volta uscito di casa, un malvivente vestito dasi sarebbe fatto consegnare soldi in contanti e ...