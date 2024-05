Tangenti in Liguria - l’imprenditore Spinelli senza avvocato all’interrogatorio per colpa di una Pec | Le accuse? Male non far - paura non avere

(Di sabato 11 maggio 2024) Sarebbe imputabile a una dimenticanza della cancelleria del tribunale di Genova il rinvio dell’interrogatorio di garanzia di Aldo. Sia l’agenzia Ansa che LaPresse riportano che gli avvocati deldella logistica non si sono presentati questa mattina – 11 maggio – al colloquio con il gip. E che la responsabilità sarebbe degli uffici del tribunale, che non avrebbero notificato gli atti di convocazione ai legali di, gli avvocati Andrea Vernazza e Paolo Gatto. L’atto è stato aggiornato a lunedì. «Gli avvocati non ci sono, mi hanno lasciato solo», ha commentato84enne uscendo dalla stanza dove si sarebbe dovuto tenere l’interrogatorio. «Saprete tutto lunedì», ha aggiunto. Il suo caso rientra nell’inchiesta per corruzione che ha coinvolto anche il presidente della ...

La Guardia di finanza di Genova ha arrestato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti , con l'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri...

