VIDEO | Cody in aiuto di Jey Uso dopo la fine di SD - la minaccia Gunther viene allontanata

(Di sabato 11 maggio 2024)ladi SmackDown,e Jey Uso si sono affrontati in un dark match davanti ai fan della Pennsylvania. A vincere è stato Main Event Uso seppur per squalifica a causa di un colpo alle parti basse da parte dell’austriaco. Poi, subitoladell’incontro, il Ring General ha aggredito Jey Uso e qui è entrato in scenaRhodes. Prime avvisaglie del feud tra? Nel post SmackDown,Rhodes è arrivato soccorso di Jey Uso il quale stava subendo una aggressione per mano dial termine del loro dark match. Il campione è arrivato di corsa sul ring, ha colpito il Ring General con la classica serie di colpi in omaggio al padre Dusty Rhodes e poiun ...