Grande Fratello , Sergio D’Ottavi ha solo preso in giro Greta Rossetti finora? Spunta la Segnalazione bomba su di lui, ecco di cosa si tratta. Negli ultimi giorni i fan del Grande Fratello non hanno potuto fare a meno di notare che nella casa è ...

Il Festival di Sanremo 2025 è sempre un argomento d’interesse, sia che si tratti di telespettatori sia se a porre quesiti sono giornalisti che di Festival ne parlano non solo durante la kermesse ma anche durante il corso dell’anno. Mai come questa ...

Bomba all'ingresso della villa dell'imprenditore Sergio Lippolis nella notte - bomba all'ingresso della villa dell'imprenditore sergio Lippolis nella notte - Una bomba è esplosa la scorsa notte intorno alle 4 davanti al cancello d'ingresso della villetta di proprietà dell'imprenditore ...

Falso allarme bomba a Catania per una valigia sospetta in strada: intervento degli artificieri - Falso allarme bomba a Catania per una valigia sospetta in strada: intervento degli artificieri - Allarme bomba per una valigetta trovata sul marciapiede di corso Italia a Catania, non distante dal Palazzo delle Scienze, sede della facoltà di Economia dell’università. La zona è stata transennata.

Catania, allarme bomba per valigetta in strada: intervento degli artificieri - Catania, allarme bomba per valigetta in strada: intervento degli artificieri - Allarme bomba per una valigetta trovata sul marciapiede di corso Italia a Catania, non distante dal Palazzo delle Scienze, sede della facoltà di Economia dell’università. La zona è stata transennata.