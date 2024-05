La Rappresentante di Lista - Dario | La mafia un’ombra sulla mia infanzia Resto a Palermo per sporcami le mani – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 11 maggio 2024) Daniele Silvestri, Levante, Malika Ayane, Raiz, Paolo Fresu, Donatella Rettore, Arisa, Simona Molinari, Anna Castiglia, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, sono questi alcuni dei nomi coinvolti per la seconda edizione di A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di, la lunga maratona musicale che il 25 maggio nel Parco Archeologico di Selinunte, Comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani, porrà l’attenzione attraverso il prorompente potere delle canzoni ribadirà con forza l’esigenza di tenere alta la guardia rispetto al fenomeno mafioso. Sul palco, a portare la loro testimonianza di impegno e di memoria, saliranno inoltre attrici e attori come Dajana Roncione, Donatella Finocchiaro, Luigi Lo Cascio, Paolo Briguglia, Fabrizio Ferracane e I Sansoni. Nata lo scorso anno da un’idea della pianista jazz Sade Mangiaracina qualche settimana dopo la cattura del ...