Giustizia - Nordio al congresso Anm | L’indipendenza delle toghe principio non negoziabil - avanti con la riforma

(Di sabato 11 maggio 2024) “della magistratura giudicante e requirente è unnone. Una contiguità col potere esecutivo è inimmaginabile. Resta però il problema della separazionecarriere”. Lo ha detto il ministro dellaCarlo, intervenendo al 36esimodell’Associazione Nazionale Magistrati in corso a Palermo. “Ci sono differenze nelle nostre posizioni, lo sappiamo tutti, e spesso sono state espresse anche in termini severi. – ha detto, ricordando le tensioni con l’Anm su diversi temi relativi alla– Io accetto il dissenso che è il sale della democrazia. Tutte le critiche sono benvenute, a meno che non travisino gli atti”. “Mai mi sognerei di entrare in conflitto con la ...

