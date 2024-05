JERRY CALÀ A CIAO MASCHIO | ‘’MARA VENIER SCOPRÌ CHE MI ERO APPARTATO CON UNA RAGAZZA E MI RINCORSE CON UN BASTONE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 11 maggio 2024) “Con Maraci siamo sposati a Las Vegas, una cosa piccola. Poi tornati in Italia abbiamo deciso di fare una festa per comunicare a tutti che ci eravamo sposati. Facemmo questa festa a Castiglioncello e Mara mimentre parlavo in maniera ‘’intensa’’ con una. Io, in verità, avevo bevuto un po’…’’ È il racconto chefa a, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata che andrà in onda stasera su Rai 1 dopo l’Eurovision Song Contest. ‘’Mi ero allontanato un attimo con questa, – ha proseguito– *ma Mara è arrivata e si è arrabbiata molto. Sappiamo che lei ha un carattere prominente. Ha preso une mi ha rincorso per tutto il locale, cercando di colpirmi*. Mi ...