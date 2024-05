Mo | scoperti 80 corpi in fosse comuni presso l' ospedale al-Shifa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Gaza, 11 mag. (Adnkronos) - Idi 80 palestinesi sono statiin trel'al-. Sale così a a 520 il numero totale diritrovati in diversi luoghidi sepoltura in tutta Gaza in seguito al ritiro delle forze israeliane dalle zone stesse, secondo il Ministero della Sanità della Striscia. Ci sono “prove concrete” che alcune delle vittime siano state “giustiziate” a distanza ravvicinata, con ferite da arma da fuoco trovate nelle loro teste e nel petto, ha riferito il ministero.