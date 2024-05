Apertura eventi del 2024 China Brand Day a Shanghai 2

(Di sabato 11 maggio 2024), 11 mag – (Xinhua) – Visitatori osservano un modello dimostrativo del sistema di trasporto elettrificato autostradale e minerario CRRC in mostra durante glidelDay a, nella Cina orientale, il 10 maggio. La cerimonia di lancio delDay si e’ tenuta qui ieri. Un’esposizione sullo sviluppo del marchio e’ in corso nell’ambito deglidelDay. (Xin) Agenzia Xinhua

Shanghai , 11 mag – (Xinhua) – Gli Eventi del China Brand Day 2024 hanno preso il via ieri a Shanghai , mentre il Paese prosegue i suoi sforzi per promuovere il Brand building. Agenzia Xinhua

Apertura eventi del 2024 China Brand Day a Shanghai (1) - Apertura eventi del 2024 China Brand Day a shanghai (1) - shanghai, 11 mag - (Xinhua) - Persone oltrepassano un'installazione degli eventi del 2024 China Brand Day a shanghai, nella Cina orientale, il 10 maggio ...

