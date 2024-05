Matteo Falcinelli - nuovi video dell’arresto La polizia insiste | Incaprettato per la sua sicurezza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 12 maggio 2024 – La manovra di legaresarebbe stata attuata dallaper la sua. È quanto sostiene il Dipartimento di, riporta in un articolo di Local News, una televisione di Miami. In particolare laha riferito ai giornalisti che lo studente stava sbattendo la testa contro il vetro della cella e che per questo venne legato, per non farsi del male. Gli agenti avrebbero agito secondo gli standard del dipartimento di. È rimasto legato per 13 minuti – é scritto ancora – perché non obbediva agli ordini dei poliziotti. “Prima di essere sottoposto all’hogtieha sbattuto due volte la testa sul muro e una contro il plexiglas della cella”, ha spiegato la madre Vlasta fornendo i relativi ...