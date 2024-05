(Di sabato 11 maggio 2024) Alla 74adisi è limitato a salutare solo il ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente del Coni Giovanni Malagò, in platea insieme al ministroL'articolo proviene da Firenze Post.

Assemblea Federalberghi a Viareggio: Santanchè bacchetta Giani - assemblea federalberghi a Viareggio: Santanchè bacchetta Giani - Alla 74a assemblea di federalberghi si è limitato a salutare solo il ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente del Coni Giovanni Malagò, in platea insieme al ministro Santanchè ...

Pagina 1 | Abodi: "Avanti sull'Autorità, l'obiettivo è lo stesso per tutti". Su Uefa e Fifa... - Pagina 1 | Abodi: "Avanti sull'Autorità, l'obiettivo è lo stesso per tutti". Su Uefa e Fifa... - La precisazione del Ministro dello Sport e dei Giovani sulla possibile introduzione dell'Agenzia Governativa nel calcio italiano ...

Federalberghi, Bocca: Bene il turismo ma attenzione a guerre e crisi economica - federalberghi, Bocca: Bene il turismo ma attenzione a guerre e crisi economica - Il 2023 e il 2024 sono anni positivi, anche se i risultati non sono uguali per tutti, “ma alcuni segnali di preoccupazione ci sono e non possono essere ignorati e sottovalutati”. Lo dice il presidente ...