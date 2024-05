Gf Vip - ex Vippone è diventato papà per la prima volta | Vi presentiamo Noah

(Di sabato 11 maggio 2024) Fiocco azzurro per un noto ex concorrente del Gf Vip! Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, è appenadel piccolo. L’annuncio social condiviso dall’exe dalla moglie Giorgia Migliorati è arrivato pochi minuti fa: Che abbia inizio questa nuova vita insieme. Orgogliosi di presentarviVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Migliorati Novello ? (@giomigliorati) L'articolo proviene da Isa e Chia.

