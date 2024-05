Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 11 maggio 2024)11 MAGGIOORE 13.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESTA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCRDO, SI RALLENTA TRA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TROVIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. TORNA IL GIRO D’ITALIA SULLE STRADE DEL. OGGI IN PROGRAMMA L’8° TAPPA “SPOLETO – PRATI DI TIVO” CHE TRANSITERÀ SULLA STRADA REGIONALE 471 DI LEONESSA ATTRAVERSANDO COMUNI DI LEONESSA POSTA E BORBONA. TUTTI I DETTAGLI ANCHE IN MERITO A CHIUSURE E DEVIAZIONI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO INFOMOIBLITA.ASTRALSPA.IT DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER ...