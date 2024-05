Scuole paritarie | seminario Interdiocesano Caserta e Capua

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 11 maggio 2024). “La scuola è l’unica possibilità che noi abbiamo per dare un futuro ai nostri giovani, è il loro passaporto per il futuro. Deve essere però una scuola libera, autonoma e di qualità. Io credo che il Sud riparte se riparte da una buona scuola pubblica, statale e paritaria per tutti. Darei la mia vita a garanzia del pluralismo educativo!” Così Sr.Anna Monia Alfieri, della congregazione delle Marcelline, ieri in Diocesi, giunta in mattinata da Milano, nel corso del suo energico intervento sulle nuove opportunità da offrire al mondo delle. Il pluralismo Educativo è in una morsa incredibile e deve fare una scelta – ha confermato Sr.Anna Monia di origini meridionali. La scuola paritaria non deve chiudere. Bisogna agire anche a livello politico sia nazionale che locale. Uniamoci, senza se e senza ma, nei bisogni di ...