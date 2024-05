Genitori non gli danno 100 euro | lui distrugge tutta la casa col martello pneumatico

Pomeriggio di Follia a Castel Madama . Ieri, un 20enne ha sequestrato in casa i genitori che gli avevano negato un prestito di 25 euro . Il rifiuto della coppia ha scatenato una reazione furiosa del giovane che ha rinchiuso madre e padre in una ...

Roma , 4 maggio 2024 – I Carabinieri della Stazione di Castel Madama hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne italiano gravemente indiziato dei reati di sequestro di persona ed estorsione. “Prestatemi 25 euro ” e sequestra in casa i ...

Eurovision Song Contest, Joost Klein canta Europapa - Paesi Bassi - eurovision Song Contest, Joost Klein canta europapa - Paesi Bassi - I Paesi Bassi hanno partecipato a quasi tutte le edizioni dell'eurovision Song Contest vincendo cinque volte. Con l'introduzione delle semifinali, hanno raggiunto la finale solamente sette volte. Otto ...

Distrugge casa con martello pneumatico, famiglia lo fa arrestare - Distrugge casa con martello pneumatico, famiglia lo fa arrestare - Ha distrutto con un martello pneumatico l'abitazione dei genitori che si erano rifiutati di dargli 100 euro per acquistare la droga. È accaduto a Pietravairano, nel Casertano, dove un uomo di 43 anni ...

Rubano all’Ikea di Padova merce per 460 euro, denunciati due 15enni - Rubano all’Ikea di Padova merce per 460 euro, denunciati due 15enni - Spesa da Ikea senza passare per le casse, due minori denunciati. I carabinieri della stazione di Noventa hanno bloccato due 15enni in Italia senza fissa dimora per furto aggravato in concorso. I ...