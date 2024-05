La Perla Manufacturing - scatta l’amministrazione straordinaria Urso | Passo importante per la tutela del lavoro

(Di sabato 11 maggio 2024) Laè stata posta in amministrazione. Il provvedimento di 13 pagine è stato depositato ieri sera in cancelleria dal Tribunale di Bologna. La giudice delegata è Alessandra Mirabelli, subentrata a Maurizio Atzori che si è astenuto. I commissari straordinari sono Francesco Paolo Bello, Francesca Pace e Gianluca Giorgi. La, che occupa poco più di 200 dipendenti, è la società produttrice del gruppo La: le sue quote sono di proprietà di LaGlobal Management Uk, la società di diritto inglese che controlla il marchio. Con l’apertura delLa, determinata dal provvedimento del Tribunale di Bologna, si segna un ...

