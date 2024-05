Joost Klein dei Paesi Bassi squalificato dell’Eurovision Song Contest 2024 dopo la denuncia di una donna

Eurovision - Olanda fuori dalla finale : squalificato Joost Klein. La polizia sta indagando A poche ore dalla finale dell'Eurovision Song Contest un concorrente è stato squalificato. Non gareggerà, dunque, l'Olanda in quanto sul suo rappresentate, il cantante Joost Klein, sta indagando su di lui in seguito a una "denuncia presentata da ...

Eurovision - Olanda fuori dalla finale : squalificato il cantante Joost Klein L’Olanda non prenderà parte alla finale dell’Eurovision in programma oggi. Il cantante Joost Klein è stato squalificato dopo essere finito sotto inchiesta della polizia per intimidazioni nei confronti di una donna membro del team di produzione ...