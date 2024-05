Tirano - nasconde un panetto di hashish sotto al sedile dell’autobus | arrestato

(Di sabato 11 maggio 2024)(Sondrio) – Nella tarda serata di venerdì 10 maggio i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihannouno straniero 28enne residente nella provincia di Sondrio, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I carabinieri, nel corso di uno dei servizi di contrasto alla criminalità comune a bordo dei mezzi del trasporto pubblico concordati con la Prefettura di Sondrio in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno proceduto al controllo di un autobus alla fermata della stazione ferroviaria di, bloccando il giovane dopo averlo vistore al dideldavanti al posto da lui occupato undidel peso di 100 grammi. Il ...

