Tiro a segno - Coppa del Mondo Baku 2024 | Barbara Gambaro al 20° post - vince McIntosh

(Di sabato 11 maggio 2024)ha chiuso al ventesimoo la seconda gara delladeldinella carabina 3 posizioni 50 metri femminile, valida per il massimo circuito che si chiude proprio oggi nella capitale azera. L’azzurra, in gara solo per il ranking, ha chiuso con un totale di 587 punti (200+193+194) la competizione che ha visto la vittoria della britannica Seonaidcon 466,3 punti al termine della finale a otto. Sul podio con lei anche la cinese Siyu Xia (464,4) e la tedesca Anna Janssen (454,1), con quest’ultima che ha preceduto la sudocoreana Eunseo Lee che ha totalizzato 442,8 punti. Per l’Italia, oltre a, era impegnata anche Sofia Ceccarello che però non è andata oltre il 45°o con ...