Isola dei Famosi - Vladimir Luxuria risponde a Francesco Benigno | Hai attaccato la mia identit - non ti denuncio per rispetto di tuo figlio

Isola dei Famosi , lunedì 13 maggio è in programma una nuova puntata. Mai come quest’anno il reality show di Canale 5 è “sotto attacco” tra ritiri su ritiri dei naufraghi, ascolti bassi e poca simpatia del pubblico verso i nuovi protagonisti. Ma più ...

Isola dei Famosi , lunedì 13 maggio è in programma una nuova puntata. Mai come quest’anno il reality show di Canale 5 è “sotto attacco” tra ritiri su ritiri dei naufraghi, ascolti bassi e poca simpatia del pubblico verso i nuovi protagonisti. Ma più ...

Isola, Vladimir Luxuria replica a Benigno: “Perché non ti denuncio” - Isola, vladimir Luxuria replica a Benigno: “Perché non ti denuncio” - Risposta da applausi di vladimir Luxuria agli insulti transfobici di Francesco Benigno: il video e cos'ha detto ...

Vladimir Luxuria risponde a Francesco Benigno (per l'ultima volta): «Hai attaccato la mia identità, non ti denuncerò per rispetto di tuo figlio» - vladimir Luxuria risponde a Francesco Benigno (per l'ultima volta): «Hai attaccato la mia identità, non ti denuncerò per rispetto di tuo figlio» - Continua il botta e risposta di fuoco tra vladimir Luxuria e Francesco Benigno. Quest'ultimo, proprio ieri aveva attaccato nuovamente la conduttrice dell'Isola dei famosi con un post ...

Isola dei Famosi, un duro provvedimento per i naufraghi: infranto il regolamento - Isola dei famosi, un duro provvedimento per i naufraghi: infranto il regolamento - I naufraghi de L'Isola dei famosi hanno ricevuto una punizione per un comportamento vietato dal programma: la tensione a Cayos Cochinos è palpabile ...