Atti inappropriati - l’Eurovision esclude il cantante olandese dalla finale

(Di sabato 11 maggio 2024) Edizione funesta per, quest’anno. Dopo la mancata gestione della questione palestinese, e le conseguenti contestazioni, arriva la bomba a un passo. Joost Klein, rappresentante dell’Olanda alSong Contest 2024, è stato squalificato. Lo comunica l’EBU in una nota che ufficializza l’esclusione dell’artistagara. Leggi anche: Eurovision, disastro annunciato: fischi e contestazioni ai cantanti israeliani davanti alla giuria Confermate le indiscrezioni secondo le quali l’episodio che ha portato alla squalifica delnon ha coinvolto i rappresentanti o le delegazioni di nessun altro artista in gara. Klein è stato denunciato da una donna che fa parte della produzione del Contest per motivi che non sono stati chiariti. Il comunicato di ...