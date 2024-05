Napoli-Bologna - i convocati di Calzona | c’è Raspador - assente Zielinski

(Di sabato 11 maggio 2024)alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. Idi. IperPortierei: Contini Nikita, Gollini Pierluigi, Meret Alex. Difensori: D’Avino Luigi, Di Lorenzo Giovanni, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi Pasquale, Natan, Olivera Mathias, Ostigard Leo, Rrhamani Amir. Centrocampisti: Anguissa Frank, Cajuste Jens, Dendoncker Leander, Lindstrom Jesper, Lobotka Stanislav, Traoré Hamed Junior. Attaccanti: Kvaratskhelia Khvicha, Ngonge Cyril, Osimhen Victor, Politano Matteo,i Giacomo, Simeone Giovanni. Idi ##ForzaSempre pic.twitter.com/1qLFwxc1JZ — Official SSC ...

