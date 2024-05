Vladimir Luxuria replica d' applausi a Benigno | Ecco perché non ti denuncio

(Di sabato 11 maggio 2024) Polemiche, tensioni e teatrini social da parte di Francescoche, dopo aver ottenuto ampia solidarietà per la sua squalifica a L'Isola dei Famosi, è passato dalla parte del torto. Dopo settimane di controversie e accuse mosse alla produzione del reality show, ha iniziato a insultare pesantementeche ha deciso di affrontare direttamente le provocazioni dell'attore con una risposta che ha destato ammirazione per la sua classe e fermezza. Il caso ha avuto inizio quando la conduttrice ha finalmente mostrato in puntata i video della lite che ha portato all'espulsione didall'Isola. Le immagini hanno chiarito la natura inappropriata del comportamento dell'attore durante una discussione accesa con Artur Dainese. Nonostante le prove schiaccianti,ha continuato a ...

Francesco Benigno , a distanza di pochi giorni dal suo sbarco al l’Isola dei Famosi è stato espulso dal reality condotto da Vladimir Luxuria per alcuni atteggiamenti ritenuti non consoni. L’argomento è stato affrontato anche dalla padrona di casa nel ...

Dopo l’espulsione di Benigno da L’Isola dei Famosi, due ex naufraghe prendono le parti dell’attore contro il format di Canale 5 Dopo l’espulsione di Benigno da L’Iola dei Famosi molti telespettatori sono rimasti interdetti di come la produzione e ...

Vladimir Luxuria replica agli insulti transfobici di Francesco Benigno: “Offese che mi fanno male” - Vladimir Luxuria replica agli insulti transfobici di Francesco benigno: “Offese che mi fanno male” - Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, la conduttrice dell’Isola dei famosi Vladimir Luxuria replica agli insulti transfobici di Francesco ...

Isola, Vladimir Luxuria replica a Benigno: “Perché non ti denuncio” - Isola, Vladimir Luxuria replica a benigno: “Perché non ti denuncio” - Risposta da applausi di Vladimir Luxuria agli insulti transfobici di Francesco benigno: il video e cos'ha detto ...

Vladimir Luxuria risponde a Francesco Benigno (per l'ultima volta): «Hai attaccato la mia identità, non ti denuncerò per rispetto di tuo figlio» - Vladimir Luxuria risponde a Francesco benigno (per l'ultima volta): «Hai attaccato la mia identità, non ti denuncerò per rispetto di tuo figlio» - Continua il botta e risposta di fuoco tra Vladimir Luxuria e Francesco benigno. Quest'ultimo, proprio ieri aveva attaccato nuovamente la conduttrice dell'Isola dei Famosi con un post ...