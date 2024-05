Crozza Briatore | Tu pmse faccio evento al top con Toti non mi puoi oscurare come Scurati - è censura!

(Di sabato 11 maggio 2024) Nella nuova puntata di FRATELLI DI- in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ - Mauriziosi trasforma in Flavio: "Ma tu magistratura mi arrestiproprio mentre io presento il Twiga?!? Ma è roba da matti! Ma tu PM ti devi informare prima! Se iounal top contu non mimagistratura! È! La legge non ammette ignoranza, però tu PM se non t'informi del mioal top consei ignora-a-a-nnnte! Ma tu lo sai che l'Italia la chiamano nel G7 solo perché ci ha i Twiga? Sai a quante bambine in Italia ci mettono nome Twiga? Ma roba da matti!"

Fratelli di Crozza, la puntata del 10 maggio: Flavio Briatore, Red Ronnie, Giorgia Meloni e Vittorio Feltri - Fratelli di crozza, la puntata del 10 maggio: Flavio briatore, Red Ronnie, Giorgia Meloni e Vittorio Feltri - Fratelli di crozza 10 maggio. Al termine della puntata, crozza ha comunicato che la nuova stagione dello show inizerà il 27 settembre.