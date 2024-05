(Di sabato 11 maggio 2024) Alla celebrazione per i dieci anni degli Invictus Games non c'era nessun rappresentante di Casa Windsor, ma il ramo Spencer non ha fatto sentire troppo solo, che nel fratello e nelle sorelleha sempre trovato appoggio e comprensione

La Regina Madre è morta 22 anni fa. Prima di morire, però, ha stabilito che 14 milioni andassero a William e Harry , ma non divisi in parti uguali. Perché Harry ha ereditato più denaro del fratello William .Continua a leggere

Il principe Harry e il legame (mai spezzato) con la famiglia della madre Diana - Il principe harry e il legame (mai spezzato) con la famiglia della madre Diana - Alla celebrazione per i dieci anni degli Invictus Games non c'era nessun rappresentante di Casa Windsor, ma il ramo Spencer non ha fatto sentire troppo solo harry, che nel fratello e nelle sorelle del ...

News reali dal mondo: da Amalia d'Olanda che chiede la "paghetta reale" a Harry, supportato solo dagli zii Spencer - News reali dal mondo: da Amalia d'Olanda che chiede la "paghetta reale" a harry, supportato solo dagli zii Spencer - Sono solo alcuni dei protagonisti della nuova puntata di un appuntamento che di settimana in settimana riassume per voi le notizie più importanti, o ...

Re Carlo e il principe Harry, è «rottura senza precedenti»: ecco come potrebbero riavvicinarsi - Re Carlo e il principe harry, è «rottura senza precedenti»: ecco come potrebbero riavvicinarsi - Nonostante le speranze dei fan e l'attesa mediatica, il ritorno del Principe harry a Londra non ha portato alla tanto attesa riunione con il Re Carlo e il resto della famiglia reale. La visita ...