(Di sabato 11 maggio 2024) Gaza, 11 mag. (Adnkronos) – Idi 80 palestinesi sono statiin treal-. Sale così a a 520 il numero totale diritrovati in diversi luoghidi sepoltura in tutta Gaza in seguito al ritiro delle forze israeliane dalle zone stesse, secondo il Ministero della Sanità della Striscia.Ci sono ?prove concrete? che alcune delle vittime siano state ?giustiziate? a distanza ravvicinata, con ferite da arma da fuoco trovate nelle loro teste e nel petto, ha riferito il ministero. L'articolo CalcioWeb.

Gaza, 11 mag. (Adnkronos) - I corpi di 80 palestinesi sono stati scoperti in tre fosse comuni presso l'ospedale al-Shifa . Sale così a a 520 il numero totale di corpi ritrovati in diversi luoghi comuni di sepoltura in tutta Gaza in seguito al ritiro ...

Mo: scoperti 80 corpi in fosse comuni presso l'ospedale al-Shifa - Mo: scoperti 80 corpi in fosse comuni presso l'ospedale al-Shifa - Gaza, 11 mag. (Adnkronos) - I corpi di 80 palestinesi sono stati scoperti in tre fosse comuni presso l'ospedale al-Shifa. Sale così a a 520 il numero totale di corpi ritrovati in diversi luoghi comuni ...

Al via la V edizione di Paesaggi del Corpo Festival Internazionale Danza Contemporanea - Al via la V edizione di Paesaggi del Corpo Festival Internazionale Danza Contemporanea - La danza internazionale nei comuni dei Castelli Romani per la V edizione di Paesaggi del Corpo Festival Internazionale Danza Contemporanea.

Carabinieri: a Potenza visita del comandante 'Ogaden' - Carabinieri: a Potenza visita del comandante 'Ogaden' - Accolto dal comandante provinciale, il colonnello Luca D'Amore, oggi è stato in visita a Potenza il generale di Corpo d'Armata Antonio De Vita ... provinciale di Potenza dell'Arma - nei cento comuni ...