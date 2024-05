Milano - un’orchestra suona davanti al Cpr di via Corelli per chiederne la chiusura IL VIDEO

(Di sabato 11 maggio 2024) Un'orchestra di 100 musicisti si è esibita questa mattina in una prova aperta nei pressi del Cpr di, per chiedere con la musica ladi tutti i “lager di stato”. Gremita la piazza di fronte al Santuario dell'Ortica, dove la rete “Mai più lager - No ai Cpr” ha dato vita alla prima prova aperta di musica classica e cori popolari nei pressi di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio con “Musicanti NoCpr” provenienti da Anpi Teatro alla Scala, Conservatorio Musica Verdi, Civica Scuola Di Musica Claudio Abbado, svariati cori e molte altre istituzioni musicali, e con il supporto di Anpi Teatro alla Scala. L'orchestra ha eseguito una Canzone strumentale di Giovanni Gabrieli e il Cantique de Jean Racine di Gabriel Fauré. Nella seconda parte dell'evento all'orchestra professionista si sono aggiunti musicanti e ...

(Adnkronos) – Banchi e sedie vuote, come non dovrebbero mai essere in una scuola , palloncini colorati per attirare l'attenzione, e cartelli, striscioni, disegni: "Vive il quartiere se vive Gentilino ", "La scuola è il nostro futuro". E' partita da ...

Miano, un’orchestra suona davanti al Cpr di via Corelli per chiederne la chiusura / IL VIDEO - Miano, un’orchestra suona davanti al Cpr di via Corelli per chiederne la chiusura / IL VIDEO - Cento musicisti si è esibita davanti al Centro di Permanenza per il Rimpatrio milanese: “Dove le parole non bastano per descrivere l'orrore dei Cpr e della detenzione amministrativa possono arrivare l ...

Autostrade A1 e A11: chiusure notturne delle stazioni di Incisa Reggello e Prato ovest - Autostrade A1 e A11: chiusure notturne delle stazioni di Incisa Reggello e Prato ovest - ROMA – Sull’autostrada A1 milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 14 maggio 2024, sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello, in entrata e ...

A Milano un'orchestra di 100 musicisti chiede chiusura dei Cpr - A milano un'orchestra di 100 musicisti chiede chiusura dei Cpr - Un'orchestra di 100 musicisti si è esibita questa mattina in una prova aperta nei pressi del Cpr di milano, per chiedere con la musica la chiusura di tutti i "lager di stato". (ANSA) ...