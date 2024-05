Tiro a segno - Coppa del Mondo Baku II 2024 | Mcintosh trionfa nella carabina 50 m 3 posizioni femminil - ventesima Gambaro

A Baku prosegue la Coppa del Mondo di Tiro a segno , con la seconda gara di pistola automatica da 25 metri maschile. In Azerbaijan ad avere la meglio è il cinese Li Yuehong , mentre Massimo Spinella è quindicesimo ed è il miglior italiano. Gli ...

La seconda gara della pistola automatica da 25 metri maschile della tappa di Coppa del Mondo 2024 di Tiro a segno in corso a Baku, in Azerbaigian, vede la vittoria del cinese Li Yuehong. In ottica ranking olimpico, con due pass a disposizione, ...