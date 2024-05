Roma - parcheggia davanti al ristorante sul marciapiede | il Suv viene apparecchiato… VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 11 maggio 2024) Una lezione originata dall’esasperazione. Non ne possono più i residenti del VII Municipio, zona Tuscolana, a, dove il proprietario di un Suv posteggia con arroganza sulinfischiandosene anche di chi ha attività commerciali. Così, ecco il cofano apparecchiato con una tovaglia delal quale ha posteggiato in maniera irregolare. Tutto fatto alla perfezione, con tanto di bicchieri e bottiglia dell’acqua, per due persone. Anche un biglietto. Non proprio un benvenuto o un buon pranzo… “A caz*o de cane”,si legge tradotto in tutte le lingue, riferendosi alla maniera di posteggiare. L’iniziativa è stata diffusa con unsui social da Loreto Valente, attivistano della mobilità sostenibile con il gruppo Bringyourbike. ...