Premierato - De Luca e la battuta su Don Patriciello | Spaventosa? Meloni pensi ai fondi bloccati e non a fanfaluche

(Di sabato 11 maggio 2024) "Apprendo con animo turbato e contrito che l'on.ha trovato '' una miarelativa alla sua performance sul, e al carattere propagandistico che l'ha caratterizzata. Sono grato e commosso per l'attenzione. Ma sono spaventato del suo spavento". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De. "Mi aspetterei – dice – che il presidente del Consiglio, oltre che delle, si preoccupasse di sbloccare i nostridi sviluppo e coesioneda un anno, e consentisse così la realizzazione di opere e la creazione di lavoro. Consideriamo questa la risposta più efficace ai poteri criminali".

