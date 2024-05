Federalberghi - Bocca | Bene il turismo ma attenzione a guerre e crisi economica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 11 maggio 2024) Il 2023 e il 2024 sono anni positivi, anche se i risultati non sono uguali per tutti, “ma alcuni segnali di preoccupazione ci sono e non possono essere ignorati e sottovalutati”. Lo dice il presidente diBernabòaprendo la sua relazione alla 74/a assemblea degli albergatori a Viareggio. “In primis – spiega – leche in brevissimo tempo potrebbero riportarci a scenari catastrofici. Poi l’andamento economico generale e quello in particolare del nostro Paese, poiché la domanda interna – seppur in discesa – rappresenta pur sempre la metà del giro d’affari del settore. Infine la concorrenza, sempre agguerritissima”. Su quest’ultimo punto secondo il presidente bisogna tener presente sia “quella attuale e quella potenziale derivante anche dalle innovazioni tecnologiche che hanno dimostrato in questi anni di poter ...